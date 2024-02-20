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        Haberler Spor Tenis ABD'li tenisçi Gauff'tan saldırı altındaki Gazzeliler'e destek - Tenis Haberleri

        ABD'li tenisçi Gauff'tan saldırı altındaki Gazzeliler'e destek

        Kadınlar tenisinde dünya klasmanının 3 numarası ABD'li Coco Gauff, işgal altındaki Gazze'de yaşananların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:52
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        Gauff'tan Gazzeliler'e destek!
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        Dubai Tenis Turnuvası için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 19 yaşındaki Gauff, İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler'e destek verdi.

        Gazze'de olup bitenlerin farkında olduğunu belirten ABD'li tenisçi, "Kendi adıma her zaman bölgede barış için dua ediyorum. Her iki tarafta da bu kadar çok çocuğun ve masum insanın öldüğünü bilmek, ama özellikle Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni bazen rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

        Herkesi barış için dua etmeye çağıran Gauff, "Barışı savunuyorum, binlerce insanı savunuyorum. Çocukların ve masum insanların olmaması gerektiğini düşündüğüm bir çatışma için öldürüldüğünü düşünüyorum." dedi.

        Kariyerinde 7 tekler şampiyonluğu bulunan Gauff, geçen yıl ABD Açık'ta ilk grand slam zaferine uzanmıştı.

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