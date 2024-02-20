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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'de aday belirsizliği mi?

        Son dakika haberi DEM Parti'de aday belirsizliği mi?

        DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" dendi. DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Habertürk'e yaptığı açıklamada "Yolda bir kaza oldu, o yüzden gecikme yaşandı" dedi

        Giriş: 20.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:31
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        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
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        DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" dendi.

        DEM PARTİ: SORUMLULUK İL SEÇİM KURULU'NDA

        DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.

        TEMELLİ: YOLDA BİR KAZA OLDU, O YÜZDEN GECİKME OLDU

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        DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM kulisinde olayla ilgili olarak Habertürk'ten Mahir Kılıç'a kısa bir değerlendirmede bulundu. Temelli şöyle konuştu:

        "Başvuru 16.55'de yapıldı. Seçim kurulu başkanı kabul etmiyor onunla ilgili itirazlarımız devam ediyor biraz geç kalmışız bir trafik meselesi nedeniyle. Yolda bir kaza var ondan dolayı gecikme olmuş ama beşe beş arkadaşlarımız ordaymış. Şu anda itirazlarımız devam ediyor niye kabul edilmiyor biz de anlamıyoruz. Bizden kaynaklı bir şey yok sonuçta beşe kadar süre vermişler biraz gecikmeli dikkate alması lazım 16.55'te arkadaşlarımız binaya girmişler. Şu anda net bilgiyi biz de alamıyoruz. İstanbul’da itirazımız devam ediyor.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #DEM Parti
        #DEM İstanbul adayı
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        #Son dakika haberler
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