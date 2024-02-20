Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri: Sabırsız davranıyorlar!

"SABIRSIZ DAVRANIYORLAR"

"Arda Güler'in ülkesi için ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu biliyorum" diyen yıldız futbolcu "Türk taraftarlar, Arda'nın Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duymakta haklılar. Fakat genç futbolcunun bir an önce oynaması konusunda biraz sabırsız davranıyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var. Hiç endişe etmesinler. Ancelotti, Arda için en doğru kararları verecektir." ifadelerini kullandı.