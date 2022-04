ABD'li televizyoncu Ukrayna için savaşa katıldı

HABERTURK.COM

Düşünce kuruluşu The Terror Ametrics Project'in yönetici direktörü olan ve MSNBC'de programlar yapan Nance, Ukrayna'daki Uluslararası Bölgesel Savunma Lejyonu'na katıldı.

MSNBC, Rus işgalinin ardından şu anda Ukrayna'da hizmet veren 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişi olduğunu söyledi.

Nance neden savaşa katılmaya karar verdiği sorusuna ise "Savaş öncesi dönemde burada epeyce vakit geçirdim ve işgal gerçekleştiğinde Donetsk'te bulunan, Ukrayna ordusunda bulunan arkadaşlarım vardı. Savaşın devam ettiğini gördükçe daha çok düşündüm. Burada harekete geçme zamanı dedim. Yaklaşık bir ay önce, burada, Ukrayna'da Uluslararası Lejyon'a katıldım ve bu ülkenin savaşmasına yardım etmek için buradayım. Rusya sivilleri topluca katlediyor. Ve burada benim gibi bu konuda bir şeyler yapacak insanlar var" diyerek yanıt verdi.

Eski bir ABD Donanması kıdemli astsubay subayı olan Nance, aynı zamanda “Defeating ISIS: Who They Are, How They Fight, What They Believe” ve “The Plot to Hack America” da dahil olmak üzere birçok kitabın yazarı olması ile tanınıyor.