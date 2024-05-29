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        Haberler Dünya ABD'li siyasetçi Haley, İsrail toplarının üzerine "Bitirin onları" yazdı

        ABD'li siyasetçi Haley, İsrail toplarının üzerine "Bitirin onları" yazdı

        İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki çadır kampına saldırıları tüm dünyadan tepki toplarken, başkan adaylığından çekilen ABD'nin Cumhuriyetçi siyasetçisi Nikki Haley, İsrail'e giden bir top mermisi üzerine, "Bitirin onları" yazdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:18
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        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
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        İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında bulunan Refah kentine düzenlediği kara ve hava saldırılarını genişletiyor.

        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
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        İsrail tankları kent merkezine ulaşırken, dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampına düzenlenen saldırıda 200 Filistinli hayatını kaybetti.

        ABD'nin 6 Mart'ta başkan aday adaylığından çekildiğini açıklayan Cumhuriyetçi siyasetçisi Nikki Haley, ABD yapımı İsrail bombalarının üstüne, "Bitirin onları" ve "Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima" yazdı.

        Nikki Haley, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevinde de bulunmuştu.

        Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.

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        CNN INT: ABD YAPIMI MÜHİMMAT KULLANILDI

        ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.

        Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti.

        Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, İsrail'in ABD merkezli Boeing yapımı bomba kullandığını aktararak, "Yoğun nüfuslu bölgelerde, küçük çaplı bile olsa herhangi bir mühimmatın kullanılması her zaman risklere yol açar." dedi.

        Eski ABD ordusu mensubu, patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball ise bombanın diğer mühimmatlara göre daha farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu kuyruğundan kolayca tespit edebildiğini belirtti.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in saldırısında ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya, "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde yanıt vermişti.

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        İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasıyla ilgili de konuşan Singh, "Hafta sonu olanları kesinlikle ciddiye alıyoruz. Sahadan gelen görüntüler korkunç, yürek parçalayıcı. Bunun durmaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

        ABD'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ HALA AŞILMAMIŞ

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise 200 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD'nin kırmızı çizgisinin 'hala aşılmadığını' ve Refah'ta İsrail tarafından düzenlenen kara operasyonun hala 'tam kapsamlı olmadığını' açıkladı.

        Refah'ta halen kapsamlı bir kara operasyonu olduğunu düşünmüyoruz. İsrail'in Refah'ı büyük birliklerle ezdiğini görmek istemiyoruz. Halen buna inanıyoruz ve o noktada değiliz." ifadelerini kullanan Kirby, İsrail ordusunun kendileriyle halen güvenilir ve uygulanabilir bir plan paylaşmadığını da sözlerine ekledi.

        İsrail tanklarının Refah'ın bazı bölgelerini kuşattığı haberlerine de değinen Kirby, söz konusu tankların şehrin dış çeperlerini, Hamas'ın bağlantılarını kesmek amacıyla çevrelediğini ancak bundan sonraki muhtemel askeri adımları yakından takip edeceklerini bildirdi.

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