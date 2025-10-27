Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Scott: Maduro'nun günleri sayılı | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Scott: Maduro'nun günleri sayılı

        ABD'li Senatör Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini bir an önce terk etmesi gerektiğini savunarak, "Günleri sayılı." dedi. Scott, "Ben olsam hemen Rusya ya da Çin'e giderdim" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li Senatör Scott: Maduro'nun günleri sayılı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyetçi Senatör Scott, CBS News kanalına verdiği mülakatta Maduro hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        "Ben Maduro olsaydım hemen şu anda Rusya ya da Çin'e giderdim." diye konuşan Scott, yakın zamanda içerden ya da dışarıdan Venezuela'da bir şeyler olacağını tahmin ettiğini belirtti. Scott, Maduro için "Günleri sayılı." ifadesini kullandı.

        ABD'nin işgal planı olup olmadığının sorulması üzerine Scott, bunu beklemediğini, böyle bir şey olursa da çok şaşıracağını söyledi.

        Scott, Maduro'nun iktidardan düşmesinin Küba için de "bir son" olacağını kaydederek, "Amerika, Güney Yarımkürenin bakımını üstlenir." şeklinde konuştu.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        REKLAM

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor

        Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

        Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

        Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa