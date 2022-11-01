ABD'li rapçi öldürüldü!

Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü. Rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo ve Offset olay yerindeydi.

Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.

TMZ'nin haberine göre; Houston polisi ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi.