ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil

ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı olarak görevini sürdüren General Christopher G. Cavoli, Ukrayna ordusunun son durumuna ve savaşın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Senatosunun Silahlı Hizmetler Komitesinde açıklamalarda yapan Cavoli, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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Ukrayna ordusu özellikle geçtiğimiz yıl asker eksikliği sorununu çözmekte sıkıntı yaşarken, askerlik yaşının 18'e indirilmesi gündeme gelmişti.

General Cavoli, Ukrayna'nın asker eksikliğini giderme konusunda daha iyi bir durumda olduğunu dile getirirken, ABD'nin silah ve istihbarat desteğini durdurmasının Ukrayna için oldukça zararlı olacağını ifade etti.

Cavoli, savaş sahasındaki duruma da değindi. Rusya'nın savaşın başından beri yaklaşık 4 bin tank kaybettiğini aktaran Cavoli, Rusya'nın asker ihtiyacını karşılama konusunda ise herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

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Bir senatörün, Ukrayna'nın savaşı kaybetmeye mahkûm olup olmadığına ilişkin sorusuna yanıt veren Cavoli "Hayır senatör, savaşta kaçınılmaz olan hiçbir şey yok. Ukraynalılar şu an çok güçlü bir savunma pozisyonundalar." derken, Ukrayna'nın çökmesini ve kaybetmesini düşünmenin zor olduğunu belirtti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir