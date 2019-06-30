Üç yıl önce Rusya vatandaşlığına geçen ABD'li aktör Steven Seagal, gece saatlerinde THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.

Seagal ve eşine TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat eşlik etti. VIP salonundan giriş yapan ünlü oyuncuyu, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum'da çekimleri devam eden Aylan bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve oyuncu Aydan Çakır karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında vip minibüsle korumalar eşliğinde konaklayacağı The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts'e geçen Seagal, burada otel yetkilileri ve çalışanlarınca çiçek ve ikramlarla karşılandı.

Daha sonra otele giriş yapan ünlü oyuncunun gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almalarından rahatsız olduğu da gözlendi. Seagal ve eşi, korumaları nezaretinde golf aracıyla konaklayacağı özel villaya hareket etti.

AA'nın haberine göre; Seagal'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün tatil yapacağı ve Aylan bebek filmine ilişkin görüşmeler yapacağı öğrenildi.