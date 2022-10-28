Amerikan Kongresi Türk Dostluk Grubu eş başkanları Steve Cohen, Joe Wilson, Gerry Connolly ve Steve Chabot, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayınladılar.

Amerikan Kongresi Türk Dostluk Grubu'nun 29 Ekim kutlama açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümü vesilesiyle Türk Halkını ve Türk Amerikalıları tebrik ederiz.

ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar için kurulan Kongre Grubu eşbaşkanları olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu geniş reformları ve onun reforme edilmiş, modernize edilmiş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti vizyonunu tanıyoruz. Bugün Türk Amerikalılar, Amerikan dokusunun hayatı bir ipliğini temsil ediyor ve zengin kültür ve tarih ile iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin en iyi elçileri olarak hizmet ediyorlar.

Türkiye'nin, NATO üyeliğinin 70. yıldönümünü kutlarken, Ukrayna'daki savaşın zorluklarını hafifletmeye yönelik diplomatik çabalar da dahil olmak üzere bölgesel güvenliğe katkılarını vurgulamak istiyoruz. Türkiye, Karadeniz'in savaş bölgesinin bir parçası olmasını engelleyen ve dünyanın beslenmesine yardımcı olmak için tahıl ihracat anlaşmasına aracılık eden Montrö Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasında çok önemli bir ortak olmuştur. İsveç ve Finlandiya'yı transatlantik ittifakın yeni üyeleri olarak onaylaması için, endişelerinin tüm müttefikler tarafından duyulmasını sağlamak için Türkiye ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Türk halkını ve Türk Amerikalıların, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor ve ABD-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz."

ABD Kongresi Türk Dostluk grubunda toplam 88 üye bulunuyor.