ABD Kongresi'nde Fed'in yeni atamalarının oylamaları yapıldı

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Fed'in yeni Başkan Yardımcısı olan Philip Jefferson, Senato'da 88 evet, 10 hayır ile seçildi.

Jefferson, Mayıs 2022'den Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. En son Davidson Koleji'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Jefferson Ocak 2022'de Başkan Biden tarafından Fed üyeliği için önerilmişti. Columbia ve California Üniversitesi'nde akademisyen olan Jefferson, Fed'de ekonomist olarak da önceden görev almıştı.

İkinci dönemde görev alması için Fed Yönetim Kurulu üyeliği için Senato'da oylaması yapılan Lisa Cook ise 51 evet, 47 hayır ile onaylandı. Mayıs 2023'ten beri Fed Yönetim Kurulu üyesi olan Cook, bu göreve gelen ilk Afrika kökenli ABD'li olmuştu. Cook Chicago Fed'de Yönetim kurulu üyesi olmakla beraber, Chicago Üniversitesi'nde de akademisyen olarak dersler veriyordu.

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Dünya Bankası ekonimistleriden Adriana Kugler ise Amerikan Senatosu'nda yapılan oylamada 53 evet, 45 hayır ile Fed Yönetim kurulu üyesi oldu. Fed tarihinde bu göreve gelen ilk Latin kökenli ABD'li olan Kugler, Georgetown Üniversitesi'nde akademisyenliğin yanısıra Obama döneminde Çalışma Bakanı'nın başekonomisti olarak görev yapmıştı.

NASIL SEÇİLİR?

Federal Rezerv Yönetim Kurulu'nun 7 üyesi Başkan tarafından aday gösterilir ve Senato tarafından onaylanır. Tam dönem ise 14 yıldır. Başkan ve Başkan Yardımcısı ile denetimden sorumlu başkan yardımcısı, Başkan tarafından üyeler arasından aday gösterilir ve Senato tarafından onaylanır. 4 yıl süreyle görev yaparlar. Bir üyenin Yönetim Kurulu'ndaki süresi, Başkan veya Başkan Yardımcısı statüsünden etkilenmez.

Fed Başkanı Powell'In görev süresi ise Ocak 2028 yılında bitecek. Powell Mayıs 2012'den beri Fed yönetimi içinde bulunuyor.

19-20 Eylül'de Fed'in yapacağı toplantı çıkacak sonuçlar merak ile beklenirken, ABD ekonomisinde toparlanma sürecide devam ediyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.