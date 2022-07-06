ABD Kongre heyetinden Türkiye'ye kritik ziyaret

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Üyeleri, NATO iş birliği, enerji sorunları, insan hakları, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, gıda güvenliği konuları dışında; Doğu Akdeniz'deki mevcut siyasi ve güvenlik ortamını incelemek için hükümet yetkilileri ve sivil toplum gruplarıyla görüşecek.
Heyetteki tüm üyeler Demokrat Parti'yi temsil ederken, geçen hafta da Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye'yi ziyaret etmişti. Graham, Türkiye'ye F-16 verilmesi konusunda desteğini belirtmişti.
Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Gregory Meeks, 4 Mayıs'ta Defence News'e verdiği demeçte, "Rusya'ya karşı bizimle birlikte çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle konuşmamız ve çalışmamız gerekiyor" demişti.
Kongre Üyesi Meeks, “Türkiye doğru yönde bazı hareketler gösteriyor. Bazı konular ise bizi hala zaman zaman rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kongre Üyesi Gregory Meeks, Kongre'nin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecinde, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı görevini üstlenmişti.
Heyetin başı olan Gregory Meeks ve G.K Butterfield, ABD Kongresi'nde 'Türk Dostluk Grubu' üyesi olarak da görev yapıyor.
"TÜRKİYE'Yİ SÜRECİN İÇİNDE TUTMAK ABD'NİN ÇIKARINA"
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Senatosu Komitesi'nde, Cumhuriyetçi Parti'nin Kıdemli Üyesi Jim Inhofe, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.
Inhofe, “Türkiye ile devam eden F-16 görüşmelerini destekliyorum. Türkiye'yi işin içinde tutmak ve Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak hem ABD'nin hem de NATO'nun çıkarınadır." ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir
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