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        Haberler Dünya ABD, İran'ın helikopter kazasının ardından kendilerinden yardım istediğini açıkladı

        ABD, İran'ın helikopter kazasının ardından kendilerinden yardım istediğini açıkladı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazasının ardından İranlı yetkililerin ABD'den yardım istediğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:40
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        ABD: İran bizden yardım istedi
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinden sonra İran'ın ABD'den yardım talep ettiğini bildirdi.

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        Sözcü Miller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

        "Bu durumdaki herhangi bir hükümet" için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller, "Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık." dedi.

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