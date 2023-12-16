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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD için 2024'te yüzde 1.5 büyüme tahmini - İş-Yaşam Haberleri

        ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1.5 büyümesi bekleniyor

        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülke ekonomisinin büyümesinin tüketici harcamalarının zayıflaması ve yatırımların azalmasıyla 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2024'te yüzde 1,5'e düşeceğini öngördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:31
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        ABD için 2024'te yüzde 1.5 büyüme tahmini
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        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 2023-2025 dönemine ilişkin ekonomik tahminlerin yer aldığı raporunu yayımladı.

        Ekonomik büyümenin 2024'te yavaşlayacağı ve 2025'te toparlanacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin büyümesinin tüketici harcamalarının zayıflaması ve özel konut dışı yatırımların azalmasıyla 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2024'te yüzde 1,5'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

        Raporda, ekonomik büyümenin düşük faiz oranları ve iyileşen finansal koşulların desteğiyle 2025'te yüzde 2,2'ye çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

        CBO, temmuzdaki tahminlerinde, ekonominin bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,5 ve 2025'te yüzde 2,4 büyüyeceğini öngörmüştü.

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        ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

        İş gücü piyasası koşullarının da 2024'te yumuşayacağı aktarılan raporda, işsizlik oranının bu yılın son çeyreğindeki yüzde 3,9 seviyesinden 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4,4'e yükselmesinin ve 2025'e kadar bu seviyeye yakın kalmasının beklendiği vurgulandı.

        Raporda, enflasyonun ise gelecek 2 yılda yavaşlamaya devam edeceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefine yaklaşacağı kaydedildi.

        Enflasyonun, iş gücü piyasalarındaki yumuşamanın ve kiralardaki artışların yavaşlamasının bir yansıması olarak 2023'teki yüzde 2,9 seviyesinden, 2024'te yüzde 2,1'e düşmesinin beklendiği belirtilen raporda, 2025'te ise gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskıların hafiflemesi ve güçlenen ekonomik aktivitenin bazı hizmet kategorileri için fiyat baskılarını bir miktar artırması nedeniyle enflasyonun hafif bir artışla yüzde 2,2'ye yükseleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

        Raporda, tahvil faizlerinin de 2024'te zirveye çıkmasının ardından 2025'e kadar gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

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