        Haberler Dünya ABD: Hamas ateşkesi ihlal edebilir | Dış Haberler

        ABD: Hamas ateşkesi ihlal edebilir

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkesin Hamas tarafından ihlal edilebileceğine dair güvenilir istihbarat raporlarına sahip olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 01:16 Güncelleme: 19.10.2025 - 01:22
        ABD: Hamas ateşkesi ihlal edebilir
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkesin Hamas tarafından ihlal edilebileceğine ilişkin güvenilir istihbarat rapolarına sahip olduklarını ifade etti.

        Açıklamada; ABD'nin garantör ülkeleri ilgili istihbarat raporları konusunda bilgilendirdiği dile getirildi.

        Filistinli sivillere yönelik planlanmış saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olacağı ifade edilen açıklamada, böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda anlaşmayı korumak için önlemlerin alınacağı bildirildi.

