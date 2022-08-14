ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

2. AVENGERS: ENDGAME (2019)



Sadece bu listenin değil, gişe gelirlerine düzenlenen bütün listelerin ilk sıralarında yer alan bir film. Tüm dünyadan gelen gişe gelirlerini temel alan listede de ikinci sırada. Yerli filmlerin domine ettiği Türkiye’de satılan bilet sayısına göre yapılan listede ise 2 milyon 480 binle 46’ncı sırada yer alıyor. 2008’de ‘Iron Man’le başlayan Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açan, “Avengers: Endgame”, özellikle Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin nihayete ermesi açısından ayrı bir değer taşıyor. Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere bütün karakterlerin 22 filme yayılan hikâyeleri gayet güzel toparlanıyor. Hepsi artık büyük bir aile gibiler... Yeniden savaşmalarındaki en büyük motivasyon, kaybettiklerini geri getirmek... İşte bu yüzden çok duygusal bir yanı var “Endgame”in. Başarısının sırrı da burada yatıyor.

ABD toplam hasılat:$858,373,000