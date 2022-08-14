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ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

Pandemi döneminin sinema salonları üzerindeki olumsuz etkilerini unutturması beklenen aksiyon filmi ‘Top Gun: Maverick’, özellikle ABD’de ulaştığı başarıyla dikkat çekiyor. Film ‘Titanic’i geçerek ABD gişelerinde en çok kazanan ilk 10 film arasına girmiş durumda. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

14.08.2022 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 10. YENİLMEZLER (2012)
    (The Avengers)

    Marvel’ın solo filmlerle tanıttığı süper kahramanlarını, Marvel Sinematik Evreni’nde ‘The Avengers’ adıyla ilk kez bir araya getirdiği film, beklentilerin ötesine geçerek ABD gişelerinde kayda değer bir başarıya imza attı. Aynı başarıyı dünya genelinde yakalayamamış olması, kuşkusuz çok şaşırtıcı değildi. Filmin gösterime girdiği tarihte The Avengers, ABD dışındaki ülkelerde henüz çok güçlü bir ‘marka’ haline gelememişti. Marvel Sinematik Evreni’nde geçen filmlerin sayısı arttıkça ‘Avengers’ adıyla seyircilerle buluşan yapımlar, ABD dışında da büyük ilgi görmeye başladı. Türkiye’de 666 bini aşkın bir seyirciye ulaşan ve ‘Yenilmezler’ adıyla gösterime giren ‘The Avengers’, dünya genelini temel alan hasılat listelerinde ilk 10’da değil. Buna karşılık, Avengers serisinin son iki filmi, sadece ABD’de değil tüm dünyada geniş bir seyirci kitlesine ulaştı. 
    ABD toplam hasılat: $623,357,910

  • 9. JURASSIC WORLD (2015)  

    Ulaştığı gişe başarısı, eski kuşakların burun büktüğü ve ilk iki filmden sonra ciddiye almadığı ‘Jurassic’ serisinin hâlâ ne kadar değerli olduğunun açık kanıtı. Sonuçta, insanlar dinozorlardan vazgeçemiyorlar. Filmin dünya genelinde Türkiye dahil ABD’ye oranla daha başarılı olduğunu da belirtelim. Colin Trevorrow’un yönettiği filmin, serinin “parkta işler kontrolden çıkar, dinozorlar saldırıya geçer, dehşet anları başlar ve birileri bunu engellemeye çalışır” şeklinde özetlenebilecek formatından saptığı söylenemez. Bu kez sorun ne patronda ne de eğlence parkı için yeni ve daha korkunç dinozorlar tasarlamak zorunda olan bilim insanında; sorun, sürekli kâr artışı ve büyüme öngören kapitalist zihniyette. Aksiyon, gerilim özel efekt şovunun yanı sıra film boyunca topuklu ayakkabılarla koşturan Claire (Bryce Dallas Howard) ile Indiana Jones havasındaki dinozor eğitmeni Owen (Chris Pratt) ortama bir romantik komedi havası da getiriyorlar.
     ABD toplam hasılat: $653,406,625

  • 8. TITANIC (1997)

    Çekimler başladığında sonu herkes tarafından bilinen bir olayın yeniden anlatılmasına büyük risk olarak bakılıyor, hatta filmin Titanic gibi batacağı konuşuluyordu. Ama James Cameron, seyircinin ilgisini son ana kadar ayakta tutan basit, etkili bir öykü ve eski usul bir sinemayla “Titanic”i bir sinema olayı haline getirmeyi başardı. Doğanın gücü karşısında, teknolojinin tükendiği noktada, Titanic’in matemini bir kez daha tuttuk, aşkın gücü karşısında duygulandık. 
    ABD toplam hasılat: $659,363,944

  • 7. TOP GUN: MAVERICK (2022)

    Pandemi sonrası merakla beklenen bir filmdi. Beklentileri boşa çıkarmadı. Gerçek uçakların kullanıldığı, oyuncuların pilotluk yaptığı film, aksiyon sahneleri ve hava çekimleriyle tarihe geçti. 60’ına yaklaşan Tom Cruise, bir sinema yıldızı olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtladı. Pazarlaması ve tanıtımı mükemmeldi. Sadece ABD’de değil, dünyada da büyük ilgi gördü. Kuzey Amerika dışında 690 milyon dolara hasılata ulaştı. Ne var ki, aynı başarıyı Türkiye’de gösteremedi. Sinema salonlarındaki yaz rehaveti ve Top Gun’ın Türkiye’de özellikle 20 yaş altı seyirciler için bilinmeyen bir marka olması nedeniyle 500 bin barajının altında kaldı. 
    ABD toplam hasılatı:  $665,699,327

  • 6. AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)
    (Avengers: Infinity War)

    Marvel’ın ‘Iron Man’ ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’ndeki Avengers serisi, yıllar geçtikçe seyirciden artan bir ilgi görmeye başladı. Seyircilerin solo filmler sayesinde daha yakından tanıdığı kahramanların, evrenin yarısını soykırımdan geçirmek isteyen Thanos ve adamlarına karşı verdiği mücadele, aksiyon ve özel efekt kalitesi açısından serinin en iyi ve gösterişli filmlerinden birine vesile oldu. Temponun hiç düşmediği, heyecanın hiç dinmediği bir akış vardı. Yönetmenliği üstlenen Russo biraderler teknik olarak yine iyi iş çıkarıyorlardı. Filmin en eğlenceli yanı ise kahramanlarımızın kendi aralarındaki diyaloglarıydı.
     ABD toplam hasılat: $678,815,482

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