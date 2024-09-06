ABD, Gazze'ye ulaştıramadığı yardım malzemelerini İsrail'in Aşdod Limanı'na bıraktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iptal edilen geçici liman projesi kapsamında Gazze'ye ulaştıramadığı insani yardımların "MV Cape Trinity" isimli yük gemisiyle, Güney Kıbrıs'tan taşınarak Aşdod Limanı'ndaki İsrailli yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) geçici liman projesinin iptalinden sonra, ABD'nin Gazze'ye insani yardım çabalarıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Singh, "Gazze'deki insani çabalarımıza dönersek, MV Cape Trinity, Aşdod'a (İsrail'in Aşdod Limanı'na) yaklaşık 6 milyon pound (2 bin 721 tondan fazla) insani yardımı boşaltım işlemini tamamladı." dedi.

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Haftalar süren çalışmalara rağmen faaliyete geçirilemeyen JLOTS projesinin iptal edilmesinin ardından, Cape Trinity'nin Texas'a dönüş yolculuğuna hazırlandığını söyleyen Singh, son yapılan yardımla Gazze halkına, "deniz ve hava koridorları aracılığıyla" teslim edilen yardım miktarının 17 bin 236 tonu aştığı bilgisini paylaştı.

Singh, "Bu çaba, ABD ordusunun Orta Doğu'da şimdiye kadar teslim ettiği en yüksek insani yardım hacmini temsil ediyor." diye ekledi.

Sözcü Yardımcısı'nın bahsettiği yardım transferi, JLOTS projesi üzerinden Gazze'de dağıtılması planlanarak daha önce Güney Kıbrıs'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin bir kısmını teşkil ediyor.