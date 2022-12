ABD: Esad ile ilişkilerimizi geliştirmeyeceğiz

Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceğine yönelik açıklamalar art arda geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" sözleri, bölgedeki gelişmeleri daha dikkatli gözlerle izlenmesini sağladı.

Rusya'nın da denklemde olduğu konuda ABD'nin konuya yaklaşımı da belli oluyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, konuyu ABD Dışişleri Bakanlığı'na sordu.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYECEĞİZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın ofisinden temsilcimize verilen yazılı yanıtta Biden yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a herhangi bir destek vermeyeceği ve Esad'ın itibarının iade edilmesinin söz konusu olmayacağı kaydedildi. Esad'ın "acımasız diktatör" olarak tanımlandığı açıklamada "ABD, Esad rejimi ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmeyecek ve diğer ülkelerin ilişkilerini geliştirmesini desteklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"KALICI SİYASİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Açıklama şu cümlelerle devam etti: "Bölgedeki devletleri, Esad rejiminin son on yılda Suriye halkına uyguladığı zulmü ve ayrıca rejimin ülkenin büyük kısmının insani yardım ve güvenliğe erişimini engellemeye yönelik devam eden çabalarını dikkatlice düşünmeye çağırıyoruz. Suriye'de ve daha geniş bir bölgede istikrarın ancak tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden siyasi bir süreçle sağlanabileceğine inanıyoruz ve kalıcı bir siyasi çözümün ülke içinde kalmasını sağlamak için müttefikler, ortaklar ve BM ile birlikte çalışmaya kararlıyız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Türkmenistan ziyareti dönüşünde bölgedeki operasyonlara ilişkin soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"Burada, her ikisinde de şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu, biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız."

