13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın tartışmalı güvenlik duvarı projesini internetten canlı yayınlamaya hazırlanıyor.
Washington Post gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Başkan Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı olan Jared Kushner ve bir grup üst düzey isim, Meksika sınırına inşa edilen duvarın yapım çalışmalarını Beyaz Saray'ın internet sitesinden canlı yayınlamayı planlıyor.
Adı açıklanmayan bir yetkili, gelecek yılın başlarından itibaren 'duvar kamerası'nın yayınla geçirilmesinin planlandığını belirtti.
Şimdiden ABD'li vergi mükelleflerine 10 milyar dolara mal olan duvar inşaatı halen belirlenen takvimin çok gerisinden geliyor.
Habere göre Kushner yayın fikrini Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantılarda ortaya attığı, ordu mühendisleri ve inşaat ekibindeki yöneticilerin ise, duvarın ayrıntılarını kamuoyuna göstermeye karşı çıktığı belirtildi.
SINIR İHLALLERİNE DELİL
Ordu yetkililerinin yayına karşı çıkmasının bir diğer sebebi ise, inşaat sırasında işçilerin bazen Meksika tarafına geçiş yaptığının televizyonlardan canlı yayınlanmasının Meksika yönetiminin eline sınır ihlali konusunda delil vermek anlamına gelmesi.
Kushner'in eleştirilere karşın duvar inşaatından yayın yapılması konusunda bastırdığı, yayın sayesinde inşaattaki ilerlemenin kamuoyuna gösterileceğini düşündüğü ifade edildi.
Trump ve diğer Beyaz Saray yetkililerinin, duvar inşaatındaki ilerlemeyi gösteren video ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşma konusunda çok istekli oldukları vurgulanıyor.
MALİYETİ BİLİNMİYOR
Canlı yayın için gereken teknik ekipman ve altyapının ne kadara mal olacağı henüz bilinmiyor.
Son dönemde kaçakçıların, güvenlik duvarını basit ekipmanlarla geçmeyi başardığına ilişkin gelen haberler, Trump yönetiminde hoşnutsuzluğa yol açıyor.
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