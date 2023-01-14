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ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yeni F-16 satışına ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitlerinin verilmesine ilişkin kararını Kongre'ye iletti. ABD Kongresi'nin ilgili komiteleri, karara ilişkin ön inceleme yapacak

Giriş: 14.01.2023 - 05:54 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
ABD'de Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili karar Kongre'ye iletildi
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.

Anadolu Ajansına (AA) konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.

Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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