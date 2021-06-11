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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerine ilişkin, "Rus S-400 füzeleri, NATO ile uyumlu değil, NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefiki ve bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir" dedi.

11.06.2021 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması
ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması
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HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava sistemine yönelik soruyu yanıtladı.

Price, "Rus S-400 füzeleri, NATO ile uyumlu değil, NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye’nin bu sisteme sahip olması CAATSA yaptırımlarını tetikledi." dedi.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Price, "Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefiki ve bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir.

Başkan Biden NATO zirvesinde bu konuyu görüşme fırsatı bulacak. Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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  • 40467227887071862021-06-11 16:24:32Batsın böyle "dostluk" canları cehenneme.????
  • -balyoz_2021-06-11 12:18:09PKK VE PYD terör örgütüdür, ABD de bizim müttefikimizdir ama ABD terör örgütlerini hem eğitiyor hem de silah-mühimmat veriyor. Şimdi bu da yakışık almıyor ve hoş bir şey değil.....
  • lideroz@hotmail.com2021-06-11 09:39:23İyide siz ülke olarak NATO ile uyumlu değilsiniz.Bizi tehdit edenlerle iş tutup onları beslemek NATO nün nefesiyle uyumlu?
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