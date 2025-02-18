Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü

        Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rubio Suudi Arabistan'da
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğü bildirildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Veliaht Prens Bin Selman ve mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmelerde bulunduğu bilgilerine yer verildi.

        Açıklamada, "(Görüşmede) Bakan, bu ay Başkan Franklin Roosevelt ile Kral Abdülaziz arasında (ABD savaş gemisi) USS Quincy'de 1945'te gerçekleşen toplantının 80. yıl dönümünde ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin gücünü vurguladı." ifadesi kullanıldı.

        Rubio'nun, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma işbirliğinin artmasını "dört gözle" beklediğini ve ikili ortaklığı "daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu" muhataplarına ilettiği belirtilen açıklamada, "Bakan ve Veliaht Prens, Gazze'de ateşkesin uygulanmasını ve Hamas'ın ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tüm esirleri serbest bırakmasını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi." denildi.

        Bölgenin güvenliğine katkıda bulunacak bir "düzenlemenin" öneminin vurgulandığı açıklamada, Kızıldeniz'in güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konuları da dahil, Lübnan ve bölgedeki ortak çıkarların ilerletilmesiyle ilgili görüşlerin ele alındığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Habertürk Anasayfa