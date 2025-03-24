Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e desteğinin altını çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li bakan, Netanyahu ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Netanyahu ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, İran kaynaklı tehditlere değinerek ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını ileten Rubio, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.

        Rubio ayrıca İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonlarını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını ele aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Habertürk Anasayfa