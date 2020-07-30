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Son dakika açıklamalarına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hâlâ değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorularını yanıtladı. Pompeo, Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik bir açıklama da yaptı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hâlâ değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.