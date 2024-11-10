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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı Barrot'la telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı Barrot'la telefonda görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 23:59 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:59
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        Blinken, Fransız mevkidaşı Barrot'la telefonda görüştü
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        ABD Dışişleri Bakanlığından, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        İkilinin, Ukrayna'daki durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olmasının etkisinin görüşüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada, iki bakanın, Ukrayna'ya desteğini teyit ettikleri belirtildi.

        Blinken ve Barrot'un Lübnan'a yönelik diplomatik çözüm ile Gazze'deki durumu da görüştüğü aktarılan açıklamada, ikilinin, Gazze'de savaşın sonlandırılması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması konularına odaklandığı kaydedildi.

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