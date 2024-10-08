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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların birinci yılı dolasıyla yaptığı açıklamada "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:09
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        Blinken'dan "İsrail'in yanındayız" mesajı
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in yanındayız" dedi.

        Blinken, 7 Ekim'in birinci yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları, Filistin halkı için trajik sonuçları olan bir yıllık çatışmanın fitilini ateşledi." ifadelerini kullandı.

        Taraflar arasında ateşkes anlaşmasını imzalama zamanının geldiğini kaydeden Blinken, ayrıca uluslararası toplumun Hamas'a destek verenlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

        Blinken, "ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır." dedi.

        Hamas'ın halen elinde tuttuğu esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Blinken, onların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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        #ABD
        #israil
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