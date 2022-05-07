ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni yardım

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ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.

150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

Biden ayrıca 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti.

ABD'DEN TOPLAMDA 3.8 MİLYAR DOLAR YARDIM

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana Ukrayna'ya 3.8 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.

ABD'nin yardımlarının kronolojisi ve büyüklüğü şöyle:

25 Şubat: 350 milyon dolar

12 Mart: 200 milyon dolar

16 Mart: 800 milyon dolar

1 Nisan: 300 milyon dolar

5 Nisan: 100 milyon dolar

13 Nisan: 800 milyon dolar

21 Nisan: 800 milyon dolar

24 Nisan: 322 milyon dolar

6 Mayıs: 100 milyon dolar