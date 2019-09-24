Türkiye ile ABD arasında aylardır devam eden S-400 çıkmazında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya'dan alınan S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye getirilmesinin ardından Washington yönetimi, Türkiye'nin F-35 programında çıkarılacağını açıklamıştı.

Ancak ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield Ankara'ya F-35 savaş uçaklarını içeren yeni bir teklif sundu. New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Lindsay Graham ile görüşmesinde de gündeme gelen teklifin detaylarına 74. BM Genel Kurulu'nu takip etmek üzere New York'ta bulunan Kübra Par ulaştı.

Buna göre Washington yönetimi, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları programına geri alınma ve alüminyum ile çeliğe yönelik uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini teklif etti.

Ancak ABD'li yetkililer, bunların karşılığında tek koşul olarak S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin 'aktif hale getirilmemesini sundu.

Daha önce de S-400'lerin aktif edilmemesi konusu gündeme gelmiş ancak Türk yetkililer bu olasılığın söz konusu olmadığını söylemişlerdi.

ABD'nin teklifinin içerisinde F-35 ve gümrük vergilerinin yanı sıra, Patriot sistemlerinin satışı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de yer aldığı belirtiliyor. Bilindiği gibi S-400 öncesinde Patriot sistemlerini almak için ABD'yle görüşen Ankara, bu görüşmelerden sonuç alamayınca yönünü Moskova'ya çevirmişti. ABD'nin teklifinin içerisinde yer alan alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergileri, iki ülke arasında Rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğundan doğan kriz nedeniyle artırılmıştı.