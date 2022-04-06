ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

İlk olarak Reuters haber ajansı tarafından bildirilen Dışişleri Bakanlığı mektubu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu'nun imzasını taşıyor.
17 Mart tarihli mektup gergin ilişkileri kabul ederken, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini ve savunma bağlarını 'bölgede kötü niyetli etki için önemli bir caydırıcı' olarak nitelendiriyor.
Mektup, satış için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunmazken, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini satın almasının ardından Washington'un cezai eylemlerinin "ödenen önemli bir bedel" olduğunu vurguluyor.
Mektupta, "Yönetim, bu satışın ABD ulusal güvenliğinin yanı sıra uzun vadeli NATO ittifak birliği, ekonomik ve ticari çıkarlarıyla olduğuna inanmaktadır. Önerilen satış Kongre'den bir bildirim gerektirecektir" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye, ekim ayında ABD'den mevcut savaş uçakları için 40 Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Washington, şu ana kadar standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini söyleyerek satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçınmıştı.
ABD'nin NATO müttefiki ile ilişkileri özellikle savunma sanayiinde zor bir süreçten geçiyor. ABD ile Türkiye'nin Patriot anlaşmazlığı, sonrasında Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması ikili ilişkileri gerginleştirmişti. ABD, savunma alanında Türkiye'ye yaptırımlar uygulamış ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!