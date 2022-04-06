ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

Reuters

İlk olarak Reuters haber ajansı tarafından bildirilen Dışişleri Bakanlığı mektubu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu'nun imzasını taşıyor.

17 Mart tarihli mektup gergin ilişkileri kabul ederken, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini ve savunma bağlarını 'bölgede kötü niyetli etki için önemli bir caydırıcı' olarak nitelendiriyor.

Mektup, satış için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunmazken, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini satın almasının ardından Washington'un cezai eylemlerinin "ödenen önemli bir bedel" olduğunu vurguluyor.

Mektupta, "Yönetim, bu satışın ABD ulusal güvenliğinin yanı sıra uzun vadeli NATO ittifak birliği, ekonomik ve ticari çıkarlarıyla olduğuna inanmaktadır. Önerilen satış Kongre'den bir bildirim gerektirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, ekim ayında ABD'den mevcut savaş uçakları için 40 Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Washington, şu ana kadar standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini söyleyerek satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçınmıştı.

ABD'nin NATO müttefiki ile ilişkileri özellikle savunma sanayiinde zor bir süreçten geçiyor. ABD ile Türkiye'nin Patriot anlaşmazlığı, sonrasında Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması ikili ilişkileri gerginleştirmişti. ABD, savunma alanında Türkiye'ye yaptırımlar uygulamış ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.