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ABD, Suriye'ye 920 milyon dolarlık ek yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Suriye için ilave 920 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı bildirildi

Giriş: 16.06.2023 - 05:57 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Suriye'ye 920 milyon dolarlık ek yardım
ABD'den Suriye'ye 920 milyon dolarlık ek yardım
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AA

ABD, Suriye için ilave 920 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yardımın bugün sona eren 7'inci Brüksel Konferansı çerçevesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, bununla beraber ABD'nin Suriye ve bölgeye bu yıl sağladığı yardımın 1,1 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada ABD'nin Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 16,9 milyar dolar yardım sağladığı ifade edildi.

ABD'nin Suriye halkına olan bağlılığının süreceği kaydedilen açıklamada, tüm donörlere katkılarını artırmaları çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin geleceğine destek konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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