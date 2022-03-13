ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 18’inci gününe girerken, ABD’den Rusya’ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi.

"TAM GÜCÜYLE KARŞILIK VERİLECEK"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

5. MADDE VURGUSU

Sullivan, böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5’inci Maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı.

Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5’inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.

ÇİN İLE ABD, UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI GÖRÜŞECEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 14 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Çinli yetkililerle Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD ve Çin arasında devam eden ''rekabeti'' görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan ve Ulusal Güvenlik Konseyinden yetkililer, Roma'da Çin Komünist Partisi Politburo Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile bir araya gelecek.

SAVAŞIN KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜVENLİĞE ETKİLERİ

ABD ve Çin arasında iletişim kanallarının açık kalmasına yönelik çabaların ele alınacağı görüşmede, iki taraf ABD ve Çin arasındaki rekabeti yönetme ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkilerini görüşecek.

Sullivan, İtalyan yetkililerle görüşmesinde ise ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşına karşı güçlü uluslararası bir yanıt konusunda koordinasyonu'' ele alacak.