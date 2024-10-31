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        Haberler Dünya ABD'den, Rusya'ya asker gönderen Kuzey Kore'ye çağrı | Dış Haberler

        ABD'den, Rusya'ya asker gönderen Kuzey Kore'ye çağrı

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna savaşında destek için Rusya'ya asker gönderen Kuzey Kore'ye birliklerini geri çekmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 00:47 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:48
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        ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı
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        Austin, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldiği Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak amacıyla Rusya'ya asker göndermesi konusunda "endişelerinin giderek arttığını" belirten Austin, Kuzey Kore'ye Rusya'ya gönderdiği birlikleri geri çekme çağrısı yaptı.

        AA'nın haberine göre; Austin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da çatışmayı uzatma ve genişletme potansiyeline sahip olduğunu belirterek "Onları hem Hint-Pasifik bölgesinde hem de şimdi Avrupa sahnesinde potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı davranışlarına son vermeye çağırıyorum." dedi.

        Kanıtların Kuzey Kore'nin Rusya'nın doğusuna eğitim için 10 bin asker gönderdiğini gösterdiğini yineleyen Austin, bu birliklerden bazılarının Rus üniforması ve ekipmanları ile Ukrayna sınırına kaydırıldığını savundu.

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        Austin, "Kremlin'in, bu Kuzey Kore askerlerini Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesindeki savaş operasyonlarını desteklemek için kullanmayı planlamasından giderek daha fazla endişeleniyorum." diyerek, Kuzey Kore askerlerinin savaşta kullanılıp kullanılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti.

        Gelişmeleri izleyerek bu durumu engellemek için müttefikleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Austin, Rusya'nın Kuzey Kore'den "daha fazla yardım" alsa bile Ukrayna'da başarılı olamayacağını ileri sürdü.

        KUZEY KORE'NİN DAHLİ

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

        Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

        Pentagon da dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inanıldığını bildirmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #kuzey kore
        #rusya
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