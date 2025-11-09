Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu ABD'den İsrail'e ziyaret | Dış Haberler

        ABD'den İsrail'e ziyaret

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in yarın İsrail'e gelmesinin beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 09.11.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den İsrail'e ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Witkoff ile Kushner üç haftadan kısa bir süre içinde İsrail'e ikinci kez ziyaret gerçekleştirmiş olacak. İkili son olarak 20 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etmişti.

        Witkoff ve Kushner'in olası ziyaretine ilişkin ABD ile İsrail yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ise yapacağı acil görüşmeler nedeniyle yarın görülecek yolsuzluk davası duruşmasının iptalini talep ettiği aktarıldı.

        ABD’DEN İSRAİL'E MAHSUR KALAN 200 HAMAS MENSUBUNA GÜVEN GEÇİŞ SAĞLANMASI BASKISI

        Olası ziyaret, 2014’te Gazze’de esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin’in cesedinin teslim edilmesi karşılığında İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güvenli geçişine izin verilmesi tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.

        REKLAM

        İsrail basını ise Washington yönetiminin Başbakan Netanyahu’ya mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin vermesi için baskı yaptığını ancak Netanyahu’nun buna karşı çıktığını aktardı.

        Washington yönetiminin güvenli geçişi, Hamas’ın silahsızlandırılmasını da kapsayan Trump'ın 20 maddelik Gazze planının pilot uygulaması olarak gördüğü de kaydedildi.

        HAMAS, GOLDİN’İN CESEDİNİ KIZILHAÇ ARACILIĞIYLA İSRAİL’E TESLİM ETMİŞTİ

        Hamas, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine gün içinde teslim etmişti.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi karşılığında hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

        Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

        REKLAM

        Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

        Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa