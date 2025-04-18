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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD'den İsrail'e 'sığınak delici bomba' sevkiyatı | Dış Haberler

        ABD'den İsrail'e 'sığınak delici bomba' sevkiyatı

        İran'a saldırı planları gündemdeyken ABD, sığınak delici bomba taşıyan 9 nakliye uçağıyla İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 06:56 Güncelleme: 18.04.2025 - 06:56
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        ABD'den İsrail'e 'sığınak delici bomba' sevkiyatı
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, son 24 saat içerisinde ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatı taşıyan 9 nakliye uçağı Nevatim Hava Üssü'ne indi.

        Nevatim Üssü'ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü.

        Mühimmatın İsrail'e Avrupa ve Orta Doğu'daki Amerikan üslerinden nakledildiği aktarıldı.

        Haberde, geçen hafta İsrail'de konuşlu ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı MK-84 bombaları taşıyan onlarca ABD nakliye uçağının İsrail'e ulaştığına işaret edildi.

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        TRUMP'IN İSRAİL'İN SALDIRI PLANINI REDDETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

        The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

        Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #iran
        #haberler
        #israil
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