ABD'den ilk açıklama!

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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin açıklaması şöyle:

"Rusya'dan böyle bir hareket bekliyorduk ve hemen yanıt vermeye hazırız. Başkan Biden yakında, ABD'lilerin Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgeleriyle tüm ticareti yasaklayacak bir Yürütme Kararı yayınlayacak. Bu Yürütme Kararı ayrıca Ukrayna'nın bu bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulama yetkisi de sağlayacaktır. Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları yakında ayrıntıları açıklayacak. Ayrıca, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de yakında açıklayacağız.

Açık olmak gerekirse bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve şiddetli ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır.Müttefikler ve Ukrayna da dahil olmak üzere ortaklarla sonraki adımlar ve Rusya'nın Ukrayna sınırında yaratmaya devam ettiği gerginlik hakkında yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz."