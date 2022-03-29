ABD'den Doğu Avrupa'ya asker ve uçak sevki

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Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Norveç’te tatbikatta olan ve 200 askerden oluşan bir Deniz Piyadeleri Hava Kontrol Birliğini Litvanya’ya kaydırdıklarını bildirdi.

200 askerin şu anda Litvanya’da bulunduğunu belirten Kirby, “Güney Carolina’daki Baeufort Üssü'nden Deniz Piyadelerine bağlı 10 F/A-18 Super Hornet uçağı ve birkaç Deniz Piyadeleri C-130 uçağı da Doğu Avrupa’ya kaydırılacak. Gidecekleri yeri tam olarak belirtemem ama oraya kaydırılacaklar ve bu da ayrıca 200 personelden oluşuyor.” ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya’nın Kiev çevresindeki kuvvetlerini azaltma açıklamasına da temkinli yaklaştı.

Konuya ilişkin bir soru üzerine değerlendirmede bulunan Kirby, Rusya’nın Kiev çevresindeki küçük bir birliğini çektiğini ancak bunun gerçek bir çekilme olmadığını ileri sürdü.

Kirby, “Bu bir kuvvet kaydırmadır gerçek bir çekilme değil ve Rusya’nın Ukrayna’nın diğer bölgelerinde daha büyük bir saldırıya hazır olmamız gerekir. Kiev’e yönelik tehdit bitmiş değil.” diye konuştu.

Rusya’nın halen Kiev etrafında önemli bir kuvvet bulundurduğunu belirten Kirby, söz konusu Rus birliklerinin kuzey doğru çekildiğini dile getirdi.

Pentagon, önceki gün de 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı ve bu uçaklara eşlik edecek 240 askerin Almanya’ya gönderileceğini açıklamıştı.

"DAHA FAZLA ASKERE İHTİYACIMIZ VAR"

Wolters, ABD İkmal ve Ulaştırma Komutanı Orgeneral Jacqueline Van Ovost Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Avrupa’daki güvenlik durumuna ilişkin bir oturumda soruları yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşı göz önünde bulundurulduğunda ABD’nin Avrupa’da daha fazla kalıcı asker konuşlandırması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Wolters, bölgedeki gelişmeler üzerine ABD’nin Avrupa’daki asker sayısının 60 binden 100 bine çıkardıklarını belirtti.

Wolters, özellikle de Baltık bölgesine Almanya, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerin de asker sevk ettiğini dile getirdi.

Gelecekteki Amerikan askeri varlığı konusunda ise ABD’li komutan, şu ifadeleri kullandı:

"Yapmamız gereken şey; Avrupa’da olanları ABD açısından incelememizdir. Rusya-Ukrayna senaryosunun tamamlanmasından sonra Avrupa’nın da katkılarını değerlendirerek ABD’nin oradaki katkılarını yeniden değerlendirmemiz gerekir. Ve benim kanaatim daha fazla askere ihtiyacımız olacaktır."

"İSTİHBARAT AÇIĞI OLABİLİR"

Bir senatörün, "Rusları olduğundan fazla, Ukraynalıların ise savunma kapasitesini azımsamamıza neden olan bir istihbarat açığı mı var?" sorusuna Wolters, bu konuda istihbarat açığının olabildiğini söyledi.

Wolters, daha önce de yaptıkları gibi Ukrayna-Rusya savaşından sonra değerlendirme yapacaklarını ve bu konudaki zayıf noktalarını tespit edeceklerini, istihbarat konusunun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

ABD’li general, Rusya’nın tüm askeri gücünün yüzde 70 ila 75’ini Ukrayna savaşına getirdiğini ileri sürerek Ukrayna’nın ülkenin doğusunda da Rus ordusunu durdurabileceğini dile getirdi.

Wolters, Rusya’nın Ukrayna’ya çok sayıda hipersonik füze fırlattığını belirterek bu saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna askerlerini Polonya’da eğittiklerine dair açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Wolters, "Polonya’da Ukrayna güçlerini eğitme sürecinde değiliz. Orada askeri irtibat birimleri var. Onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu da bahsettiğiniz eğitimden farklı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.