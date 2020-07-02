AA

ABD merkezli araştırma şirketi PEW tarafından hazırlanan raporda, Kovid-19'un ilk defa Çin'de ortaya çıkıp ABD'de yayılmaya başlamasıyla, her 10 Asyalı yetişkinden 3'ünün (yüzde 31) ırkı ve etnik kökeni hakkında önyargılara maruz kaldığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; raporda, ayrıca ülkede salgından etkilenenlere gösterilen destek olarak da Asya kökenli grubun en son sırada bulunduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19 virüsü nedeniyle siyahilerin yüzde 51'i destek gördüklerini belirtirken, bu oran Latinlerde yüzde 29, Asyalılar da ise yüzde 28'de kaldı.