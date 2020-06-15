ABD'nin Atlanta şehrindeki Wendy's restoranında bir siyahın kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası göstericiler Cumartesi günü restoranı ateşe verip şehrin ana otobanını trafiğe kapattılar.
İtfaiye olay yerine ulaşana kadar, restoran 45 dakika boyunca yandı. Diğer bazı göstericiler ise Eyaletlerarası-75 otoyoluna yürüyüş yaparak yolu trafiğe kapattılar.
27 yaşındaki siyah Rayshard Brooks'un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi ve bu anın görüntülerinin kaydedilmesi sonrası şehrin polis komiseri Erika Shields Cumartesi günü istifa etti. Polis departmanı, Brooks'u vurup öldürdüğü iddia edilen polis memurunun görevini sonlandırdı.
Olayda dahli bulunan diğer bir polis memuru ise idari izne çıkarıldı. Her iki polis memuru da beyazdı.
İddiaya göre polisler, park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks’u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.
Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada “Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.
Brooks'un ölümü, 25 Mayıs'ta Minneapolis'teki bir polis memuru tarafından öldürülen siyah vatandaş George Floyd için ABD'nin çeşitli büyük kentlerinde haftalardır yapılan gösteriler sonrasında gerçekleşti.
Cuma günkü hadiseden sonra görevi sonlandırılan Atlantalı polis memurunun adının Garrett Rolfe olduğu ve kendisinin 2013 Ekim ayında departmana katıldığı tespit edildi.
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