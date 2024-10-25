ABD'de yapılan son ankette Trump ile Harris yüzde 48 oy oranı ile eşit çıktı

New York Times (NYT) ve Siena Koleji tarafından ülke genelinde yapılan anket, ülkede 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Trump ile Harris’in seçim yarışında başa baş gittiğini ortaya koydu.

20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.

Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala iki rakibin oy oranının aynı çıkması, devam eden seçim kampanyalarında kıyasıya mücadele olarak değerlendirilirken, seçim sonuçları konusunda da çetin tartışmaların yaşanabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret edildi.

Ankette ayrıca, başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen, iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’daki kararsız seçmenlerin belirleyeceğine dikkati çekildi.

ABD'de yapılan diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında kıl payı Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin az farkla önünde yer alıyor.