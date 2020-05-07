ABD'de yapılan ankete göre salgın, finansal olarak en çok Latinler ile siyahileri etkiledi

AP-NORC anket şirketi tarafından 16-20 Nisan tarihlerinde yapılan araştırma raporunda, "Renkli insanlar ölümcül koronavirüs tarafından Amerika ortalamasından daha fazla vurulmakla kalmadı, aynı zamanda salgının finansal etkisinin yükünü de taşıyor." ifadelerine yer verildi.
Virüsün mali etkileri ile ilgili 1057 kişi üzerinde yapılan çalışma sonucunda, Hispanik Amerikalıların en çok zarar gören grup olduğu ortaya çıkarken, ikinci sırada siyahi Amerikalıların geldiği, iki grubun da salgın döneminde faturalarını ödemekte ciddi zorluk yaşadığı belirtildi.
Ankete göre, salgın döneminde, Hispaniklerin yüzde 61’i gelir kaybı yaşadığını vurgularken bu oran Amerika genelinde yüzde 46’da kaldı.
Amerika genelinde salgından dolayı, yüzde 17’lik bir grup en az bir faturayı ödeyemediğini dile getirirken bu oran siyahiler için yüzde 27, Latinler için ise yüzde 37 oranında seyretti.
- ''Politikalar düzeltilmezse tarih tekerrür edecektir''
Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Ekonomi Politikaları Enstitüsü Direktörü Valerie Wilson, "Gelir, servet, istihdam ücretleri, ırksal ayrımcılık gibi politika eksikliklerinin düzeltilmemesi durumunda bu oranlarla ilgili tarih tekerrür edecektir." ifadelerini kullandı.
Aynı ankete göre, bir yakınında Kovid-19 görüldüğünü belirten Amerikalıların genel ortalaması yüzde 12 iken bu oran siyahi vatandaş gruplarında yüzde 21 olarak tespit edildi.
Öte yandan, aynı kurumun daha önce ABD'nin belirli bir bölgesi için düzenlediği bir ankette ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin üçte birinin, bölge nüfusunun sadece yüzde 14’ünü oluşturmalarına rağmen Afro-Amerikalılarda görüldüğü belirlenmişti.
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