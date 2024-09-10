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        Haberler Dünya ABD'de yanlış yere cinayetten tutuklanan kişiye 50 milyon dolar tazminat ödenecek | Dış Haberler

        ABD'de yanlış yere cinayetten tutuklanan kişiye 50 milyon dolar tazminat ödenecek

        ABD'nin Chicago kentinde yanlış yere cinayetten hüküm giyerek hapse giren Marcel Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:14
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        Haksız hüküm giydi 50 milyon dolar aldı
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        ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde 18 yaşında cinayetten hüküm giyerek cezaevine giren Brown, yaklaşık 10 yıl sonra 2018'de suçsuz olduğunun ortaya çıkmasının ardından tahliye edildi.

        34 yaşındaki Brown, tahliyesinin ardından açtığı davayı kazandı. Buna göre, Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

        Dava dosyalarına göre, avukatı, Brown'ın cinayetle suçlandığı dava sürecinde anayasal haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

        Brown'ın gözaltına alındığında ne bir avukatla ne de ailesi ile konuşmasına izin verilmediği belirtilen dava dosyalarında, Brown'ı sorguya alan yetkililerin kendisini bir gün boyunca sorguya tutarak yanlış ifade vermeye zorladıkları da iddia edildi.

        Kararın açıklanması ardından Dirksen Federal Mahkemesi önünde basına açıklama yapan Brown, "Ailem ve benim için adalet sonunda yerini buldu." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #tazminat
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