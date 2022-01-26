ABD'de Türk kökenli öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Fauquier Country'de yaşayan Türk kökenli öğretmen Bengü Beachley, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.

Fauquier County Şerif Ofisi'ne göre, pazar gecesi Bealeton'da "görünür bir cinayet ve intihar" yaşandı, iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

JOHN BEACHLEY BOŞANMAYI KABUL ETMEDİ

ABD basınına yansıyan haberlere göre boşanmayı kabul etmeyen John Beachley, silahıyla önce eski eşini Bengü Beachley'i ardından Bengü Beachley'nin annesi Semra Metin'i yaralayıp intihar etti.

Hastaneye kaldırılan anne Semra Metin’in tedavisi sürüyor.

Yetkiler, soruşturmanın devam ettiğini daha fazla bilginin paylaşılacağını söyledi.