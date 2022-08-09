Trump'ın evine FBI baskını sonrası destekçileri sokaklarda

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Eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, FBI'ın mülkünde arama yaptığı haberinin ardından Pazartesi günü Mar-a-Lago yakınlarında toplandı. Trump 2020 ve Amerikan bayraklarıyla süslenmiş düzinelerce araç Trump'ın baskın yapılan evi boyunca park etti. Trump taraftarlar evin önünde eski başkan lehine tezahürat yaptı ve bayraklar salladı.

FARKLI BÖLGELER İÇİN DE TOPLANMA ÇAĞRISI Görsel: Associated Press Aşırı sağcı bazı gruplar ise Trump destekçilerine çağrıda bulunarak, Palm Beach'teki FBI ofislerinin yanı sıra herkesi Phoenix, Arizona ve Washington DC'de toplanmaya çağırdı. Organizatörler toplantıların barışçıl protestolar olması için çağrıda bulunsa da, destekçilerin Twitter ve Truth Social'daki gönderileri FBI'a karşı misilleme çağrıları içerdi. Bazı kullanıcılar federal müfettişleri 'terör örgütü' olarak adlandırırken, bazıları Trump'tan 6 Ocak Kongre baskına benzer bir söylemde bulunmasını ve "devrimi ilan etmesini" istedi.

ABD'DE CUMHURİYETÇİ İSİMLERDEN DE TEPKİ Görsel: Associated Press Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri McCarthy ise konuya ilişkin ABD Adalet Bakanı'na sert tepki gösterdi. McCarthy , Trump'ın kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da "Yeterince gördüm. Adalet Bakanlığı dayanılmaz bir silahlı siyasallaşma durumuna ulaştı. Cumhuriyetçiler Meclisi geri aldıklarında, bu departmanı derhal denetleyecek, gerçekleri takip edecek ve her şeyi çözeceğiz" dedi. Cumhuriyetçi Senatör Graham ise "Bu son soruşturmayı zaman gösterecek. Ancak seçime bu kadar yakın bir zamanda eski bir Başkan hakkında böyle bir soruşturma açılması sorun olmaktan öteye gidiyor" dedi.

GİZLİ BELGELER İLE Mİ BAĞLANTILI? Görsel: Associated Press Aramanın nedenine dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak konuya aşina bir kaynak NBC News'e yaptığı açıklamada, aramanın Trump'ın Beyaz Saray'dan Mar-a-Lago'ya götürdüğü iddia edilen gizli belgelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

BASKIN SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ Fotoğraf: AA Trump'ın baskın sırasında evde olmadığı, New York'ta bulunduğu belirtildi. Konuya ilişkin bir süre sonra açıklamada bulunan Trump "Mar-a-Lago'nun kuşatma altında olduğunu, baskın düzenlendiğini ve FBI ajanlarından oluşan bir grup tarafından işgal edildiğini" yazdı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.