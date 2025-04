ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar: Binlerce kişi Trump ve Musk'a karşı ptotesto düzenledi

ABD'nin başkenti Washington D.C. başta olmak üzere ülke genelinde toplanan binlerce protestocu, Başkan Donald Trump ve milyarder müttefiki Elon Musk'a karşı protesto gösterileri düzenledi.

Washington Anıtı'nı çevreleyen geniş çim alana akın eden halk, National Mall'da 20 bin kişiyle tepkilerini gösterdi. 150 aktivist grubun katıldığı protestolar, ülkedeki 50 eyaletin yanı sıra Kanada ve Meksika'da da gerçekleşti.

"Ülkemiz saldırı altında"

Princeton, New Jersey'den emekli bir biyomedikal bilimci olan Terry Klein, Washington Anıtı'nın altındaki sahnenin yanında toplananlar arasındaydı. Klein, "Göçmenlikten DOGE meselesine, bu haftaki gümrük tarifelerine ve eğitime kadar her şeyle ilgili politikaları protesto etmek için mitinge katılmak üzere buraya geldik. Demek istediğim, tüm ülkemiz saldırı altında, tüm kurumlarımız, Amerika'yı Amerika yapan her şey." dedi.

REKLAM

Anıtın etrafındaki kalabalık gün boyunca artmaya devam etti. ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokratlar sahnede Trump'ın politikalarını eleştirirken, bazıları Ukrayna bayrakları taşıdı, bazıları da Filistin puşileri takıp, "Özgür Filistin" pankartları taşıdı.