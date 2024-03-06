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        Haberler Dünya ABD'de "Süper Salı" yarışı: Ön seçimlerden Joe Biden ve Donald Trump çıktı

        ABD'de "Süper Salı" yarışı: Ön seçimlerden Joe Biden ve Donald Trump çıktı

        ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde en önemli günlerde biri olarak kabul edilen "Süper Salı" ön seçimleri için 15 eyalette seçmenler sandık başına gitti. Ön seçimlerde sandıktan Biden ve Trump çıkarken, Beyaz Saray yarışında olan iki isim açıklamalarında birbirine yüklendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 07:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:54
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        ABD'de "Süper Salı" yarışı
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        Kasım 2024'te gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri için yarışmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışının en kritik günlerinden "Süper Salı"yı atlattı.

        15 eyalette yapılan ön seçimler yarışın en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen "Süper Salı" Beyaz Saray yarışında aday olacak isimlerin netleşmesinde önemli rol oynuyor.

        Başkan Joe Biden'a Demokratların kesin adayı gözüyle bakılırken, "Süper Salı" eski Başkan Trump için daha önemli. 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Beyaz Saray'a veda eden Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için rakibi Nikki Haley'e karşı verdiği aday adaylığı yarışını kazanmak zorunda. İlk gelen sonuçlara göre ise kazandı.

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        Alabama, Alaska (Cumhuriyetçi Parti), Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda (Demokrat Parti) seçmenler sandık başına gitti.

        Cumhuriyetçi Parti'nin "Süper Salı" yarışında birçok eyalette Trump zafer elde etti. Henüz resmi olmayan verilere göre, Trump 12 eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olmaya hak kazandı. Rakibi Nikki Haley ise sadece Vermont'ta sandıktan çıkan isim oldu.

        "BIDEN TARİHİN EN KÖTÜ BAŞKANI"

        Trump, zafer konuşmasında "bölünmüş bir ülke" olarak nitelendirdiği ABD'yi birleştirme sözü verdi, Biden'ı tarihin "en kötü başkanı" olarak tanımladı.

        Kasım 2024'teki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerde başkan adaylığı, parti içerisinde yapılan bir dizi ön seçimle karara bağlanıyor. Kazanan, seçimlerde mevcut başkan Joe Biden ile karşı karşıya gelecek.

        BIDEN İÇİN RAHAT BİR ÖN SEÇİM

        Diğer yandan büyük bir rekabetle karşı karşıya olmayan ABD Başkanı Biden için ise ön seçim rahat geçti, Biden tekrar aday olma yolunda ilerliyor.

        Kasım ayından Trump ile muhtemelen rövanş maçına hazırlanan Biden, Demokrat Parti içindeki yarışı Amerikan Samoası dışında tüm eyaletlerde kazandı. Biden da konuşmasında Trump'ı hedef aldı ve Trump'ın Amerikan demokrasisi için tehdit olduğunu söyledi. Biden, Trump'ın ikinci kez başkan olması halinde bunun "kaosa, bölünmeye ve karanlığa dönüş olacağını" söyledi

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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