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        Haberler Dünya ABD'de sınır dışı kararına durdurma | Dış Haberler

        ABD'de Federal Mahkeme Hamas nedeniyle sınır dışı kararını durdurdu

        ABD'de Federal Mahkeme "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddia edilen Hint bir araştırmacının sınır dışı edilmesini durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 01:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:24
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        ABD'de sınır dışı kararına durdurma
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        ABD'de federal yargıç, Georgetown Üniversitesi'nde görev yapan ve "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddia edilen Hint bir araştırmacının sınır dışı edilmesini durdurdu.

        ABD yönetimi ile yargıçlar arasındaki sınır dışı işlemlerine ilişkin ayrışma sürerken, federal yargıcın bugün verdiği bir karar gündemde ön plana çıktı.

        Yargıç Patricia Tolliver Giles, Hamas propagandası ve antisemitizm yaptığı iddiasıyla sınır yetkilileri tarafından tutuklanan ve sınır dışı edilmeye hazırlanan Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Bedir Han Suri'nin sınır dışı kararını durdurdu.

        Giles, kararında, söz konusu kişinin ABD'de yasal olarak bulunduğunu ve hakkındaki dava devam ederken ülkeden sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti.

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        Hindistan asıllı üniversite görevlisi Suri'nin Virginia eyaletindeki evinin önünde hafta başında sınır muhafaza yetkilileri tarafından gözaltına alındığını belirten Suri'nin avukatı, müvekkilinin tutuklanıp sınır dışı edilmesinin Anayasa'nın 1. maddesinde yer alan ifade özgürlüğü bölümüne aykırı olduğunu belirtti.

        Filistinli aktivist Halil'in tutuklanması

        ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

        Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

        Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

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