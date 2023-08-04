ABD'de sahile vuran varilin içinden rapçinin cesedi çıktı
Yetkililer, Pazartesi günü Malibu Lagoon State Beach'te bir varilin içinde cesedi bulunan kişinin, 32 yaşındaki rapçi Javonnta Murphy'e ait olduğunu açıkladı.
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Cinayet masasından Teğmen Hugo Reynaga, varilin ilk olarak Pazar günü bir kayıkla gezen bir bakım görevlisi tarafından görüldüğünü söyledi.
Açıklamaya göre bakım görevlisi kutuyu açmadı.
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Reynaga, Pazartesi sabahı sabah saat 10 civarında bir cankurtaranın varili gördüğünü, yüzerek sahile getirdiğini ve açtığında cesetle karşılaştığını belirtti.
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Açıklamada varilin içindeki kişinin ise 32 yaşındaki rapçi Javonnta Murphy'e ait olduğunu duyuruldu.
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Reynaga Pazartesi günü yaptığı açıklamada, cesedin ne kadar süredir varilin içinde olduğunun net olmadığını ancak cesedin henüz çürümemiş gibi göründüğünü bu nedenle yeni olduğunu rahmin ettiklerini söyledi.
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Olaya dair soruşturma başlatılırken, tüm kanıtların ve 32 yaşındaki rapçinin son hareketlerinin incelendiği ifade edildi.
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* Haberin görseli Associated Press ve Javonnta Murphy'nin Isntagram hesabından (@sir_tanky2023) servis edilmiştir.
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