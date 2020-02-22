22 ŞUBAT 2020
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ABD'de "Rusya Sanders'ı destekliyor" iddiası

Rusya'nın, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan Bernie Sanders'ın kazanmasına yardım etmek için seçimlere müdahale ettiği iddia edildi. Bernie Sanders, Putin'e "Amerikan seçimlerinden uzak dur" mesajı verdi

22.02.2020 - 07:12 | Güncelleme:
ABD-Rusya
AA

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı Rusya'nın, Sanders'ın seçimlerden galip çıkması için müdahalede bulunduğunu tespit etti ve bu konuda Sanders'ı bilgilendirdi.

Ayrıca, istihbaratın Başkan Donald Trump ve Kongre üyelerine de bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

SANDERS'TEN SERT AÇIKLAMA

Sanders ise söz konusu haberlerin ardından yaptığı açıklamada, bu konu hakkında 1 ay önce bilgilendirildiğini kabul ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "eşkıya" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine karşı çıktığını vurgulayan Sanders, "Başkan Trump'ın aksine seçimlerimize müdahale etmeye çalışan yabancı güçlere şiddetle karşı çıkıyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Sanders, Rusya'nın Amerikan demokrasisini zayıflatmaya çalıştığını savunarak, "Putin'in kimin ABD başkanı olmasını istediğini umursamıyorum. Putin'e mesajım net; Amerikan seçimlerinden uzak dur." mesajını verdi. 

 

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