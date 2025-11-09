Habertürk
        ABD'de polisten kaçan sürücü otomobiliyle gece kulübüne girdi: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı | Dış Haberler

        ABD'de polisten kaçan sürücü otomobiliyle gece kulübüne girdi: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girdi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:17
        Polisten kaçarken otomobiliyle gece kulübüne girdi!
        ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Tampa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücü, polislerin durdurma girişiminden kaçtı.

        Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

