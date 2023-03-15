ABD'de polis, 12 yaşındaki kayıp Mertcan'ı arıyor

Pix11 sitesinin haberine göre, Suffolk County Polis Komiseri Rodney Harrison, düzenlediği basın toplantısında, Mertcan'ı arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Harrison, 12 yaşındaki Mertcan’ın fotoğraflı "Kayıp Çocuk" ilanlarının Farmingville kenti ve yakın bölgelere gönderilerek gönüllüler yardımıyla dağıtıldığını aktardı.

Fotoğrafın her yere dağıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Harrison, kayıp şahısların bulunmasına yardımcı olması için el ilanlarının dağıtılmaya devam edeceğini söyledi.

Mertcan, 13 Mart akşamı yaşadığı evden bisikletiyle çıktıktan sonra geri dönmemiş ve ailesi, yerel saatle 05.45’te Suffolk County Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarının kayıp olduğunu bildirmişti.

Mertcan’ı bulmak için harekete geçen polis, hip-hop hayranı Mertcan'ın son olarak Waverly Bulvarı'nda bulunan evinden çıkarken görüldüğünü açıklamıştı.

Müfettişler, Mertcan'ın kentin Bronx bölgesine gitmeye çalıştığını düşünüyor.

* Haberin görseli Suffolk County Polisi'nden alınmıştır